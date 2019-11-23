Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim kadrodan çıkartıldı

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerdeki eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlerken, son dakika şok bir gelişme daha yaşandı... Yıldız futbolcu Fenerbahçe'nin Malatya kafilesinden çıkartıldı...

23 Kasım 2019 Cumartesi 11:05 Güncelleme: 23.11.2019 16:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





