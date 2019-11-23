Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim kadrodan çıkartıldı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim kadrodan çıkartıldı

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerdeki eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlerken, son dakika şok bir gelişme daha yaşandı... Yıldız futbolcu Fenerbahçe'nin Malatya kafilesinden çıkartıldı...
23 Kasım 2019 Cumartesi 11:05 Güncelleme: 23.11.2019 16:17
Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim kadrodan çıkartıldı

Milli aranın ardından Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de çalışmalar tamamlandı.

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Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim kadrodan çıkartıldı

İlk 11 hafta sonunda 20 puan toplayan Kanarya maç eksiğiyle 3. sırada yer alırken, kritik Malatya deplasmanından 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmek istiyor. Ancak Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi eksikler can sıkıyor.

Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim kadrodan çıkartıldı

Kanarya, sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Vedat Muriç ile 11. haftada oynanan Kasımpaşa maçında direkt kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Mauricio Isla'dan faydalanamayacak.

Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim kadrodan çıkartıldı

MEVLÜT ŞOKU!

Fenerbahçe'de Muriç'in yokluğunda herkes Mevlüt Erdinç'in oynamasını beklerken, yıldız futbolcu sakatlanarak maç kafilesinden çıkartıldı.

Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim kadrodan çıkartıldı

Teknik direktör Ersun Yanal, hücum hattında Mevlüt'ün yokluğunda sürpriz bir tercih yapacak.

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