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Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkartıldı
Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor'un rakibi olacak olan Fenerbahçe'de, Sivas kafilesi belli oldu. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada iki yıldızın eksikliği dikkat çekti. Bunun sebebi ise kısa sürede ortaya çıktı. Yıldız isimlerin transfer ve sakatlıktan dolayı kadroda olmadıkları öğrenildi...
10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:17
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;
Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek 21. Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile mücadele etmek üzere bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek olan Futbol A Takımımızın kadrosu şu şekilde;
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