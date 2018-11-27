Fenerbahçede şok eden Cocu iddiası!

Fenerbahçe'de sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen ancak kötü gidişat sonrası görevine son verilen Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
27 Kasım 2018 Salı, 00:25:37
Güncelleme: 08:25:50
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Ekim ayının sonunda Phillip Cocu'nun görevine son veren Fenerbahçe'nin Erwin Koeman'ı yeni teknik direktörü olarak açıklamaması kafalarda sonu işareti oluşturuyordu...
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İddialara göre Cocu'nun 6.5 milyon Euro'luk tazminat maddesinden dolayı sözleşmesi feshedilemiyor.
Tecrübeli teknik adamın bu nedenle halen İstanbul'da olduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Üstelik TFF'nin resmi internet sitesine göre de Fenerbahçe'nin teknik direktörü 2021 yılına kadar Cocu...
TARAFTARLAR ÇOK RAHATSIZ Sarı-Lacivertli yönetimin kısa süre içinde bu konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. İddialar, taraftarları da bir hayli rahatsız etti.
İŞTE TFF'NİN İNTERNET SİTESİ
TFF'de Philip Cocu halen Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu olarak gözüküyor.