Fenerbahçe'de şok! 5 ayrılık birden...

Süper Lig'de Alanyaspor mağlubiyetiyle sarsılan Fenerbahçe, maçın yeniden oynanmasına ilişkin TFF'ye raporunu sundu. Sarı-Lacivertlilerde gözler 5. haftada oynanacak Ankaragücü maçına çevrilirken, ara transfer dönemi için de çalışmalar sürüyor. Fenerbahçe'de 5 yıldız isimle yolların ayrılmasına karar verildi...
20 Eylül 2019 Cuma 10:05
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Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor...
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Alanyaspor mağlubiyetiyle sarsılan sarı-lacivertlilerde 5 ismin gönderilmesine karar verildi.
İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...
Elinde Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz gibi orijinal stoperler olmasına rağmen Jailson'u defansta kullanan Ersun Yanal, iki yıldızı da adeta sildi...
Tecrübeli teknik adamın iki futbolcudan da memnun olmadığı ve Ankaragücü maçında yine Jailson'a şans vereceği belirtildi.