Fenerbahçe'de şok! 5 ayrılık birden... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Eylül 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de şok! 5 ayrılık birden...

Süper Lig'de Alanyaspor mağlubiyetiyle sarsılan Fenerbahçe, maçın yeniden oynanmasına ilişkin TFF'ye raporunu sundu. Sarı-Lacivertlilerde gözler 5. haftada oynanacak Ankaragücü maçına çevrilirken, ara transfer dönemi için de çalışmalar sürüyor. Fenerbahçe'de 5 yıldız isimle yolların ayrılmasına karar verildi...
20 Eylül 2019 Cuma 10:05
Fenerbahçe'de şok! 5 ayrılık birden...

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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Fenerbahçe'de şok! 5 ayrılık birden...

Alanyaspor mağlubiyetiyle sarsılan sarı-lacivertlilerde 5 ismin gönderilmesine karar verildi.

Fenerbahçe'de şok! 5 ayrılık birden...

İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...

Fenerbahçe'de şok! 5 ayrılık birden...

Elinde Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz gibi orijinal stoperler olmasına rağmen Jailson'u defansta kullanan Ersun Yanal, iki yıldızı da adeta sildi...

Fenerbahçe'de şok! 5 ayrılık birden...

Tecrübeli teknik adamın iki futbolcudan da memnun olmadığı ve Ankaragücü maçında yine Jailson'a şans vereceği belirtildi.

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