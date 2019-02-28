Fenerbahçe'de Miha Zajc'ten Beşiktaş itirafı!

GALİBİYET KADAR DEĞERLİ

Zajc, sözlerine şöyle devam etti: "Kaybedecek bir şeyimiz yoktu ve tek yapmamız gereken Fenerbahçe'nin gerçek yüzünü göstermekti. Herkes üstüne düşeni yaptı ve oyunun kontrolü tamamen bize geçti. Fenerahçe formasıyla ilk golümü bu maçta atmak mutluluk vericiydi. İkinci 45 dakikada takım ruhunu ortaya koyduk. Ben de kariyerimde ilk kez 3-0'dan 3-3 getirdiğimiz bir derbi oynadım. Bunun deplasmanda Beşiktaş'a karşı olması çok daha özeldi. Böyle bir 90 dakika yaşamamıştım. Galibiyet kadar değerli."