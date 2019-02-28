Fenerbahçe'de Miha Zajc'ten Beşiktaş itirafı! - Fotomaç
27 Şubat 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Miha Zajc'ten Beşiktaş itirafı!

Derbide isyanı başlatan Miha Zajc, maçın hikayesini anlattı: "İlk yarıdaki futbolu kendimize yakıştıramadık. Devre arasında neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Kaybedecek bir şeyimiz yoktu ve tek yapmamız gereken Fenerbahçe'nin gerçek yüzünü göstermekti. İlk kez 3-0'dan 3-3'e gelen bir derbi oynadım. Geri dönüşümüz, taraftarımız desteği, rüya gibiydi."

28 Şubat 2019 Perşembe 07:42 Güncelleme: 28.02.2019 07:43
Fenerbahçe'de Miha Zajc'ten Beşiktaş itirafı!

Ara transfer döneminde Empoli'den transfer edilen Zajc, ilk kez forma giydiği derbiye damga vurdu.

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Fenerbahçe'de Miha Zajc'ten Beşiktaş itirafı!

3-0 yenik oldukları Beşiktaş karşısında Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Slovenyalı, 90 dakikayı anlattı.

Fenerbahçe'de Miha Zajc'ten Beşiktaş itirafı!

Derbide isyanı başlatan isim olan 24 yaşındaki oyuncu, "İlk yarıdaki futbolu kendimize yakıştıramadık. Bizim için üzücü bir 45 dakikaydı. Devre arasında neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Yenilgiyi kabullenmememiz gerektiğine vurgu yaptık ve ikinci yarıya çıktık" dedi.

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Fenerbahçe'de Miha Zajc'ten Beşiktaş itirafı!

GALİBİYET KADAR DEĞERLİ

Zajc, sözlerine şöyle devam etti: "Kaybedecek bir şeyimiz yoktu ve tek yapmamız gereken Fenerbahçe'nin gerçek yüzünü göstermekti. Herkes üstüne düşeni yaptı ve oyunun kontrolü tamamen bize geçti. Fenerahçe formasıyla ilk golümü bu maçta atmak mutluluk vericiydi. İkinci 45 dakikada takım ruhunu ortaya koyduk. Ben de kariyerimde ilk kez 3-0'dan 3-3 getirdiğimiz bir derbi oynadım. Bunun deplasmanda Beşiktaş'a karşı olması çok daha özeldi. Böyle bir 90 dakika yaşamamıştım. Galibiyet kadar değerli."

Fenerbahçe'de Miha Zajc'ten Beşiktaş itirafı!

DERBİNİN KİLİT ADAMIYDI

Beşiktaş karşısında Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Miha Zajc, özellikle ikinci 45'teki futboluyla büyülemişti. 29 pasın 27'sini olumlu kullanan Slovenyalı oyuncu, yüzde 93 isabetle oynadı.

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