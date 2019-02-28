Fenerbahçe'de Miha Zajc'ten Beşiktaş itirafı!
Derbide isyanı başlatan Miha Zajc, maçın hikayesini anlattı: "İlk yarıdaki futbolu kendimize yakıştıramadık. Devre arasında neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Kaybedecek bir şeyimiz yoktu ve tek yapmamız gereken Fenerbahçe'nin gerçek yüzünü göstermekti. İlk kez 3-0'dan 3-3'e gelen bir derbi oynadım. Geri dönüşümüz, taraftarımız desteği, rüya gibiydi."
Derbide isyanı başlatan isim olan 24 yaşındaki oyuncu, "İlk yarıdaki futbolu kendimize yakıştıramadık. Bizim için üzücü bir 45 dakikaydı. Devre arasında neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Yenilgiyi kabullenmememiz gerektiğine vurgu yaptık ve ikinci yarıya çıktık" dedi.
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GALİBİYET KADAR DEĞERLİ
Zajc, sözlerine şöyle devam etti: "Kaybedecek bir şeyimiz yoktu ve tek yapmamız gereken Fenerbahçe'nin gerçek yüzünü göstermekti. Herkes üstüne düşeni yaptı ve oyunun kontrolü tamamen bize geçti. Fenerahçe formasıyla ilk golümü bu maçta atmak mutluluk vericiydi. İkinci 45 dakikada takım ruhunu ortaya koyduk. Ben de kariyerimde ilk kez 3-0'dan 3-3 getirdiğimiz bir derbi oynadım. Bunun deplasmanda Beşiktaş'a karşı olması çok daha özeldi. Böyle bir 90 dakika yaşamamıştım. Galibiyet kadar değerli."