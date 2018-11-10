Fenerbahçede Koeman bombası! Banko oynuyor... - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Koeman bombası! Banko oynuyor...
Sarı lacivertliler pazar günü Alanyaspor'u ağırlayacak. Olaylı derbinin ardından da eksik ve cezalılar nedeniyle kadro silbaştan yenileniyor.
10 Kasım 2018 Cumartesi, 11:52:46
Güncelleme: 11:57:26
Teknik Direktör Koeman büyük bir sürpriz yaparak yedek kulübesine mahkum olan bir ismi daha banko oynatacak.
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Sarı lacivertlilerde Valbuena yedek kulübesinden çıkarak son iki maçta büyük çıkış göstermişti. Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, Oğuz Kağan Güçtekin sakat, Jailson ve Soldado ise cezalı.
İşte sarı lacivertlilerin Kadıköy'deki maçta sahada olması beklenen muhtemel ilk 11'i...