Fenerbahçede Kayserispor mesaisi devam ediyor - Fotomaç
05 Şubat 2019, Salı
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Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi devam ediyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cuma günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
5 Şubat 2019 Salı, 15:10:51 Güncelleme: 15:11:45
Fenerbahçede Kayserispor mesaisi devam ediyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda egzersiz hareketleriyle başladığı bildirildi.İdmanın koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdüğü belirtildi. Ardından 21 yaş altı takımının da katılmasıyla 2 gruba ayrılan futbolcuların, hücum ve defans organizasyonları çalıştığı kaydedildi. Antrenmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçede Kayserispor mesaisi devam ediyor

İdmanın koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdüğü belirtildi.

Fenerbahçede Kayserispor mesaisi devam ediyor

Ardından 21 yaş altı takımının da katılmasıyla 2 gruba ayrılan futbolcuların, hücum ve defans organizasyonları çalıştığı kaydedildi. Antrenmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçede Kayserispor mesaisi devam ediyor

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçede Kayserispor mesaisi devam ediyor
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