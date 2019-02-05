Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi devam ediyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda egzersiz hareketleriyle başladığı bildirildi.İdmanın koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdüğü belirtildi. Ardından 21 yaş altı takımının da katılmasıyla 2 gruba ayrılan futbolcuların, hücum ve defans organizasyonları çalıştığı kaydedildi. Antrenmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.