Fenerbahçede gidecek oyuncular belli!

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemiyle birlikte ciddi bir operasyon söz konusu olacak. Kimler gidecek? İşte bu sorunun cevabı...
16 Ekim 2018 Salı, 09:26:36
Güncelleme: 09:27:05
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Yönetim, kadroda düşünülmeyen bu üç yıldızı devre arasında gönderip yabancı kontenjanını rahatlatmak ve mali açıdan kulübe de ciddi katkı sağlamanın peşinde. İşte alınan radikal kararlar...
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Milliyet'in haberine göre, devre arası transfer döneminde şu an kadro dışı olan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın yanı sıra bekleneni veremeyen Mathieu Valbuena ile de yolların ayrılması planlanıyor.
Özellikle Dirar ve Valbuena'nın maaşlarının çok yüksek olması dikkat çekiyor. 3 milyon euronun üzerinde yıllık maaşları olan bu futbolcuların ayrılması mali açıdan da kulübü rahatlatacak.
Bu üç isim içinse en yakın durak, Arap Yarımadası olarak duruyor. Bu bölgedeki birçok kulüp bu üç ismi uzun süredir istiyordu. Ayrıca futbolcuların istedikleri maaşları da ödemeye hazırlar.
AATIF'İN SEÇENEĞİ ÇOK
Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan Aatif'a yurtdışı olduğu kadar yurt içinden de talipler bulunuyor. Bu üçlü arasından maaşı en düşük olan futbolcunun Aatif olması sebebiyle ayrılması en kolay isim Faslı futbolcu olarak gözüküyor.