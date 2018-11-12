Fenerbahçede futbolcular Cocuyu mu istemiyordu? - Galeri - Fotomaç
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe'de futbolcular Cocu'yu mu istemiyordu?

    Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu'nun ayrılmasıyla yükselen performans akıllara tek bir soruyu getirdi.
    12 Kasım 2018 Pazartesi, 10:12:17 Güncelleme: 10:36:45
    Fenerbahçede futbolcular Cocuyu mu istemiyordu?

    Fenerbahçe ligin 12. Haftasında Alanyaspor'u rakat bir skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi olmayı başardı.

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    Fenerbahçede futbolcular Cocuyu mu istemiyordu?

    Ligin son sıralarına demir atan Fenerbahçe'nin son haftalardaki çıkışı dikkatlerden kaçmadı. Sezona Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile başlayan sarı lacivertliler, önce Şampiyonlar Ligi'ne veda etmiş ve ardından da kötü sonuçlar almıştı.

    Fenerbahçede futbolcular Cocuyu mu istemiyordu?

    HOCA GİTTİ ÇIKIŞ BAŞLADI

    Ligin son sıralarına gerileyen sarı lacivertlilerde teknik direktör Cocu ile yolların ayrılmasının ardından adeta çıkış dönemi başladı.

    Fenerbahçede futbolcular Cocuyu mu istemiyordu?

    Sarı Kanarya takımın yardımcı antrenör Koeman'a emanet edilmesinin ardından yenilgi yüzü görmedi.

    Fenerbahçede futbolcular Cocuyu mu istemiyordu?

    Önce Galatasaray deplasmanından bir puan, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ve ligin 12. haftasında Alanyaspor'a karşı alınan 3 puan kafalarda soru işareti bıraktı.

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