Fenerbahçede futbolcular Cocuyu mu istemiyordu?

Ligin son sıralarına demir atan Fenerbahçe'nin son haftalardaki çıkışı dikkatlerden kaçmadı. Sezona Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile başlayan sarı lacivertliler, önce Şampiyonlar Ligi'ne veda etmiş ve ardından da kötü sonuçlar almıştı.