Fenerbahçede flaş Obradovic kararı! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de flaş Obradovic kararı!
Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın başantrenörü Obradovic için flaş bir karar alındı. Taraftarlar başkan Ali Koç'u mail yağmuruna tuttu.
22 Kasım 2018 Perşembe, 13:22:21
Güncelleme: 13:24:41
Fenerbahçe'de Obradovic rüzgarı esmeye devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
THY Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka'yı 100-79 yenen Fenerbahçe'de koç Zeljko Obradovic, sarı-lacivertlilerin başında 300. galibiyetini aldı.
2013'ten bu yana çalıştırdığı Kanarya'da tarihi başarılar elde eden Sırp koç için taraftarlar bir kampanya başlattı.
Sarı-lacivertli seyirciler, Ülker Stadı'nın yanındaki Yoğurtçu Parkı'nda Lefter Küçükandonyadis ve Alex de Souza heykellerinin yanında basketbol efsanesi Obradovic'i de görmek istediklerini belirtti.
Sosyal medyadan bir araya gelen taraftarlar, yönetime çağrıda bulunarak Obradovic'in heykelinin dikilmesini istedi.