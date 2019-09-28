Fenerbahçe'de Ersun Yanal derbinin şifresini verdi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Eylül 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de Ersun Yanal derbinin şifresini verdi!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal derbinin şifresini verdi!

Fenerbahçe'de dev derbi için galibiyet planı belirlendi. Galatasaray evinde mutlaka risk alacaktır. Sabırlı ve akıllı oynayıp, rakibin açıklarını değerlendirirsek 9 maçlık seriyi devam ettiririz!..

28 Eylül 2019 Cumartesi 07:44
Fenerbahçe'de Ersun Yanal derbinin şifresini verdi!

Sarı-lacivertliler, Türk Telekom Stadı'nda 'sabırlı+kontrollü oyun' ve kontratak ile sonuç arayacak.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal derbinin şifresini verdi!

Teknik heyet, Galatasaray'ın 9 maçlık kazanamama serisini bitirmek için evinde mutlaka galip gelmek isteyeceğini, bu nedenle maça hızlı başlayıp bölüm bölüm risk alacağını düşünüyor.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal derbinin şifresini verdi!

Ersun Yanal'ın oyunculardan özellikle maçın başındaki baskı+presi kırmak için orta sahada bol pas yapıp, topu boş alanlara aktarmalarını istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal derbinin şifresini verdi!

GOLCÜLER PUSUYA YATACAK

Rakibin risk alacağı anlarda ise vereceği açıklar değerlendirilerek, Vedat Muriç, Max Kruse ve Deniz Türüç ile gol aranacak.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal derbinin şifresini verdi!

Fenerbahçe, Galatasaray'a ligde 9 maçtır yenilmiyor (3 galibiyet, 6 beraberlik). Deplasmanda oynadığı son 4 lig maçında da mağlubiyet yaşamadı.

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