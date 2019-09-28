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Fenerbahçe'de Ersun Yanal derbinin şifresini verdi!
Fenerbahçe'de dev derbi için galibiyet planı belirlendi. Galatasaray evinde mutlaka risk alacaktır. Sabırlı ve akıllı oynayıp, rakibin açıklarını değerlendirirsek 9 maçlık seriyi devam ettiririz!..
28 Eylül 2019 Cumartesi 07:44
Sarı-lacivertliler, Türk Telekom Stadı'nda 'sabırlı+kontrollü oyun' ve kontratak ile sonuç arayacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik heyet, Galatasaray'ın 9 maçlık kazanamama serisini bitirmek için evinde mutlaka galip gelmek isteyeceğini, bu nedenle maça hızlı başlayıp bölüm bölüm risk alacağını düşünüyor.
Ersun Yanal'ın oyunculardan özellikle maçın başındaki baskı+presi kırmak için orta sahada bol pas yapıp, topu boş alanlara aktarmalarını istediği öğrenildi.
GOLCÜLER PUSUYA YATACAK
Rakibin risk alacağı anlarda ise vereceği açıklar değerlendirilerek, Vedat Muriç, Max Kruse ve Deniz Türüç ile gol aranacak.
Fenerbahçe, Galatasaray'a ligde 9 maçtır yenilmiyor (3 galibiyet, 6 beraberlik). Deplasmanda oynadığı son 4 lig maçında da mağlubiyet yaşamadı.