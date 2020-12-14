Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine flaş iddia! Aykut Kocaman...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 12. haftasında Ülker Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u ağırlamıştı. Kanarya, mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmasının ardından Erol Bulut'un geleceğini sorgulamaya başlamıştı. Maç sonrası birçok iddia gündeme gelirken, rotanın yeniden Fenerbahçe'de şampiyonluk ve Avrupa'da başarılar yakalayan Aykut Kocaman'a dönebileceği iddia edildi. Öte yandan sarı lacivertlilerde Kocaman ile beraber bir adayın daha olduğu kaydedildi! İşte detaylar...
14 Aralık 2020 Pazartesi 09:34, Güncelleme 14.12.2020 10:41
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine flaş iddia! Aykut Kocaman...