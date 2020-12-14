Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine flaş iddia! Aykut Kocaman...

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine flaş iddia! Aykut Kocaman...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 12. haftasında Ülker Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u ağırlamıştı. Kanarya, mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmasının ardından Erol Bulut'un geleceğini sorgulamaya başlamıştı. Maç sonrası birçok iddia gündeme gelirken, rotanın yeniden Fenerbahçe'de şampiyonluk ve Avrupa'da başarılar yakalayan Aykut Kocaman'a dönebileceği iddia edildi. Öte yandan sarı lacivertlilerde Kocaman ile beraber bir adayın daha olduğu kaydedildi! İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine flaş iddia! Aykut Kocaman...

BİZE ULAŞIN