Fenerbahçede Dinamo Zagreb maçı hazırlıkları başladı - Galeri - Fotomaç
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb maçı hazırlıkları başladı

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5.hafta maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile 29 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
    26 Kasım 2018 Pazartesi, 14:45:52 Güncelleme: 15:26:25
    Fenerbahçede Dinamo Zagreb maçı hazırlıkları başladı

    Can Bartu Tesislerinde Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da başladı. Trabzonspor karşısında forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

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    Fenerbahçede Dinamo Zagreb maçı hazırlıkları başladı

    Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas organizasyonlarıyla sürdürdü.

    Fenerbahçede Dinamo Zagreb maçı hazırlıkları başladı

    Ardından dar alanda yapılan top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.

    Fenerbahçede Dinamo Zagreb maçı hazırlıkları başladı

    Fenerbahçe, hazırlıklarını 27 Kasım Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    Fenerbahçede Dinamo Zagreb maçı hazırlıkları başladı
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