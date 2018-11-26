Fenerbahçede Dinamo Zagreb maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb maçı hazırlıkları başladı
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5.hafta maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile 29 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
26 Kasım 2018 Pazartesi, 14:45:52
Güncelleme: 15:26:25
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Can Bartu Tesislerinde Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da başladı. Trabzonspor karşısında forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.
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Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas organizasyonlarıyla sürdürdü.
Ardından dar alanda yapılan top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını 27 Kasım Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.