Fenerbahçe'de derbi seferberliği! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Eylül 2019, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de derbi seferberliği! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel...

Fenerbahçe'de derbi seferberliği! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel...

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda son şampiyon Galatasaray ile karşılaşacak. Ersun Yanal ve ekibi, hem kadro hem de rakip analizlerine yoğunlaşmış durumda. Teknik heyet Galatasaray'ı devirecek planlar üzerine yoğunlaşmış durumda. Samandıra'da ise Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel rüzgarı esiyor. İşte son gelişmeler...
24 Eylül 2019 Salı 08:03 Güncelleme: 24.09.2019 08:15
Fenerbahçe'de derbi seferberliği! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel...

Fenerbahçe camiasında Galatasaray derbisi hazırlığı başladı.

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Fenerbahçe'de derbi seferberliği! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel...

Galatasaray derbisi için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde yönetiminden taraftarına, teknik heyetinden futbolcusuna herkesi heyecan sardı.

Fenerbahçe'de derbi seferberliği! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel...

Yönetimin dev maç için oyunculara yüksek bir prim planladığı öğrenilirken, taraftarlar da maç günü Samandıra'ya yapacakları çıkarmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de derbi seferberliği! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel...

Teknik heyet ise Cimbom'u devirecek taktik planlar üzerine kafa yoruyor.

Fenerbahçe'de derbi seferberliği! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel...

Ersun Yanal ve ekibi, hem kadro hem de rakip analizlerine yoğunlaşmış durumda.

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