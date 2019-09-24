Fenerbahçe'de derbi seferberliği! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel...

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda son şampiyon Galatasaray ile karşılaşacak. Ersun Yanal ve ekibi, hem kadro hem de rakip analizlerine yoğunlaşmış durumda. Teknik heyet Galatasaray'ı devirecek planlar üzerine yoğunlaşmış durumda. Samandıra'da ise Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel rüzgarı esiyor. İşte son gelişmeler...

24 Eylül 2019 Salı 08:03 Güncelleme: 24.09.2019 08:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





