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Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ten Galatasaray hatırlatması! ''Geçen sene...''
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u Deniz Türüç ve Jailson'un golleriyle 2-1 yenerek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri atan Deniz Türüç ve Jailson'un yanı sıra Kosovalı golcü Vedat Muriqi maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu. İşte Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularının maç sonu açıklamaları...
29 Aralık 2019 Pazar 22:22
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Süper Lig'de ilk yarının kapanış maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.
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Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada frikikten Deniz Türüç ve 70. dakikada yaklaşık 35 metre uzaklıktan Jailson kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü 18. dakikada Mohamed Abarhoun'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 31'e yükseltti ve ilk yarıyı 4. sırada kapattı. ÇaykurRizespor ise 20 puanla ilk yarıyı 12. sırada bitirdi.
Süper Lig'in ikinci yarısında ilk hafta Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Cezalı duruma düşen Oğulcan Çağlayan karşılaşmada forma giyemeyecek. Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmadan sonra Vedat Muriqi, Deniz Türüç ve Jailson önemli açıklamalarda bulundu.