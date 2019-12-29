Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ten Galatasaray hatırlatması! ''Geçen sene...''

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u Deniz Türüç ve Jailson'un golleriyle 2-1 yenerek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri atan Deniz Türüç ve Jailson'un yanı sıra Kosovalı golcü Vedat Muriqi maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu. İşte Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularının maç sonu açıklamaları...

29 Aralık 2019 Pazar 22:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





