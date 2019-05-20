Fenerbahçe'de bir ayrılık bir transfer! - Fotomaç
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de bir ayrılık bir transfer!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önceliğini forvet bölgesine verdi. Gelecek sezon gol sorununu tamamen çözmek isteyen sarı-lacivertliler, en az iki forvet transferi yapmak istiyor...
20 Mayıs 2019 Pazartesi 07:36 Güncelleme: 20.05.2019 07:36
Fenerbahçe'de bir ayrılık bir transfer!

Yeni sezonda en az 2 golcü almayı planlayan Fenerbahçe, Nikola Kalinic'te mutlu sona doğru ilerliyor...

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Fenerbahçe'de bir ayrılık bir transfer!

İspanyol AS Gazetesi, Hırvat forvetin sarı-lacivertli takıma transfer olmaya çok yakın olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'de bir ayrılık bir transfer!

Haberde, Fenerbahçe'nin hem Kalinic hem de Atletico Madrid ile yaptığı transfer görüşmelerinde önemli aşama kaydettiği belirtilirken, hızla imza aşamasına doğru gidildiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de bir ayrılık bir transfer!

31 yaşındaki oyuncunu, 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İ ayrılacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de bir ayrılık bir transfer!

MILAN'DA DA FORMA GİYDİ

Ancak sarı-lacivertli yönetimin, yüksek maliyetinden dolayı Kalinic'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama formülü için çaba harcadığı öğrenildi.

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