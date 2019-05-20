Fenerbahçe'de bir ayrılık bir transfer! - Fotomaç
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Fenerbahçe'de bir ayrılık bir transfer!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önceliğini forvet bölgesine verdi. Gelecek sezon gol sorununu tamamen çözmek isteyen sarı-lacivertliler, en az iki forvet transferi yapmak istiyor...
20 Mayıs 2019 Pazartesi 07:36
Güncelleme: 20.05.2019 07:36
Yeni sezonda en az 2 golcü almayı planlayan Fenerbahçe, Nikola Kalinic'te mutlu sona doğru ilerliyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İspanyol AS Gazetesi, Hırvat forvetin sarı-lacivertli takıma transfer olmaya çok yakın olduğunu duyurdu.
Haberde, Fenerbahçe'nin hem Kalinic hem de Atletico Madrid ile yaptığı transfer görüşmelerinde önemli aşama kaydettiği belirtilirken, hızla imza aşamasına doğru gidildiği kaydedildi.
31 yaşındaki oyuncunu, 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İ ayrılacağı ifade ediliyor.
MILAN'DA DA FORMA GİYDİ
Ancak sarı-lacivertli yönetimin, yüksek maliyetinden dolayı Kalinic'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama formülü için çaba harcadığı öğrenildi.