Fenerbahçe'de 5 ayrılık! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de 5 ayrılık!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Eldeki mevcut oyuncular ile ilgili de kararlar almaya başlayan Fenerbahçeli kurmaylar 5 isimle yolların ayrılmasına karar verdi. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika haberleri...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 19:47 Güncelleme: 06.07.2019 19:47
Fenerbahçe'de 5 ayrılık!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de 5 ayrılık!

Geçtiğimiz sezonki başarısız transferler nedeniyle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler aynı hatayı tekrarlamak istemiyor.

Fenerbahçe'de 5 ayrılık!

Silbaştan bir kadro yapılanmasına giden Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena, Şener Özbayraklı, Neustadter, Soldado gibi isimlerle yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de 5 ayrılık!

Sarı-lacivertlilerde bu oyunculardan sonra bir yaprak dökümü daha yaşanacak.

İşte detaylar...


Fenerbahçe'de 5 ayrılık!

ELJIF ELMAS

Bonservisli oyuncu tranferi yapmak için UEFA'nın kararını bekleyen Fenerbahçeli kurmaylar bir yandan da transferin gözdesi Eljif Elmas'a gelen teklifleri değerlendiriyor.

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