Fenerbahçe'de 5 ayrılık!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Eldeki mevcut oyuncular ile ilgili de kararlar almaya başlayan Fenerbahçeli kurmaylar 5 isimle yolların ayrılmasına karar verdi. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika haberleri...

6 Temmuz 2019 Cumartesi 19:47 Güncelleme: 06.07.2019 19:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





