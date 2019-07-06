Fenerbahçe'de 5 ayrılık!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Eldeki mevcut oyuncular ile ilgili de kararlar almaya başlayan Fenerbahçeli kurmaylar 5 isimle yolların ayrılmasına karar verdi. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika haberleri...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 19:47
Güncelleme: 06.07.2019 19:47
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz sezonki başarısız transferler nedeniyle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler aynı hatayı tekrarlamak istemiyor.
Silbaştan bir kadro yapılanmasına giden Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena, Şener Özbayraklı, Neustadter, Soldado gibi isimlerle yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerde bu oyunculardan sonra bir yaprak dökümü daha yaşanacak.
İşte detaylar...
ELJIF ELMAS
Bonservisli oyuncu tranferi yapmak için UEFA'nın kararını bekleyen Fenerbahçeli kurmaylar bir yandan da transferin gözdesi Eljif Elmas'a gelen teklifleri değerlendiriyor.