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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak ve geride bıraktığımız sezonu unutturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir ismi daha bitirdi. Sarı-lacivertli kulübün İstanbul'a getirdiği ve Ülker Stadyumu'nda görüntülenen genç yıldız resmen duyuruldu.
1 Temmuz 2019 Pazartesi 14:49 Güncelleme: 01.07.2019 15:10
Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

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Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu!

Sarı-lacivertliler Werder Bremen ile sözleşmesi biten Max Kruse'den sonra yeni isimleri de açıklamaya başladı.

Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu!

Son olarak sosyal medyada dolaşıma giren bir fotoğraf sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı.

Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu!

Adı sıkça Fenerbahçe ile anılan İranlı 18 yaşındaki forvet oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh'in çubuklu formayla Ülker Stadyumu'nda olduğu görüldü.

Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu!

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Tanıtım filmi için stadyumda bulunduğu belirtilen İranlı futbolcu, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden de resmen duyuruldu. Sözleşmenin süresinin 5 yıllık olduğu açıklandı.

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