Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak ve geride bıraktığımız sezonu unutturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir ismi daha bitirdi. Sarı-lacivertli kulübün İstanbul'a getirdiği ve Ülker Stadyumu'nda görüntülenen genç yıldız resmen duyuruldu.
1 Temmuz 2019 Pazartesi 14:49
Güncelleme: 01.07.2019 15:10
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Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
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Sarı-lacivertliler Werder Bremen ile sözleşmesi biten Max Kruse'den sonra yeni isimleri de açıklamaya başladı.
Son olarak sosyal medyada dolaşıma giren bir fotoğraf sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı.
Adı sıkça Fenerbahçe ile anılan İranlı 18 yaşındaki forvet oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh'in çubuklu formayla Ülker Stadyumu'nda olduğu görüldü.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Tanıtım filmi için stadyumda bulunduğu belirtilen İranlı futbolcu, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden de resmen duyuruldu. Sözleşmenin süresinin 5 yıllık olduğu açıklandı.