Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak ve geride bıraktığımız sezonu unutturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir ismi daha bitirdi. Sarı-lacivertli kulübün İstanbul'a getirdiği ve Ülker Stadyumu'nda görüntülenen genç yıldız resmen duyuruldu.

1 Temmuz 2019 Pazartesi 14:49 Güncelleme: 01.07.2019 15:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





