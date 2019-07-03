Fenerbahçe yeni transferini duyurmaya hazırlanıyor!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Transfer çalışmalarına teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda devam eden sarı-lacivertliler birçok isim ile temas halinde. Kadrosunu Max Kruse, Emre Belözoğlu ve Allahyar transferleri ile güçlendiren Kanarya, sürpriz bir ismin transferini bitirmeye çok yakın. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...