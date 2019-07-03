Fenerbahçe yeni transferini duyurmaya hazırlanıyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe yeni transferini duyurmaya hazırlanıyor!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Transfer çalışmalarına teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda devam eden sarı-lacivertliler birçok isim ile temas halinde. Kadrosunu Max Kruse, Emre Belözoğlu ve Allahyar transferleri ile güçlendiren Kanarya, sürpriz bir ismin transferini bitirmeye çok yakın. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

3 Temmuz 2019 Çarşamba 01:01 Güncelleme: 03.07.2019 01:01
Fenerbahçe yeni transferini duyurmaya hazırlanıyor!

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe yeni transferini duyurmaya hazırlanıyor!

Önümüzdeki sezona silbaştan bir kadro ile girmeyi planlayan sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe yeni transferini duyurmaya hazırlanıyor!

Kadrosundaki birçok oyuncu ile yollarını ayıran Kanarya, yerine gelecek isimlere karar vermeye başladı.

Fenerbahçe yeni transferini duyurmaya hazırlanıyor!

Teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli koordineli bir şekilde transfer operasyonunu yürütüyor.

Fenerbahçe yeni transferini duyurmaya hazırlanıyor!

Yanal'ın listesindeki isimlerle bir bir görüşen Fransız futbol adamı transferde somut adımlar atmaya başladı.

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