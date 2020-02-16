Fenerbahçe yedek kulübesinde ilginç anlar! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibine 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde kaptan Emre Belözoğlu ve Miha Zajc arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı...