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Fenerbahçe yedek kulübesinde ilginç anlar! Emre Belözoğlu...
Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibine 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde kaptan Emre Belözoğlu ve Miha Zajc arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı...
16 Şubat 2020 Pazar 08:22
Güncelleme: 16.02.2020 09:52
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Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Ligde son olarak Alanyaspor'la berabere kalan Kanarya, mücadeleden 2-1 mağlup ayrılan taraf oldu.
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Ligde oynanacak Galatasaray derbisi öncesi şok bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de, önceki haftalarda alınan kötü sonuçlar da eklenince taraftar teknik direktör Ersun Yanal'a büyük tepki gösterdi.
Bu arada kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe yedek kulübesinde ilginç anlar yaşandı. İşte detaylar...
Hürriyet'te yer alan habere göre maç öncesi yedek kulübesine giden takım kaptanı Emre Belözoğlu, en son koltukta Sloven futbolcu Miha Zajc'ın oturduğunu gördü.
Tecrübeli isim, Zajc'a orasının kendi yeri olduğunu söyledi ve Sloven futbolcuyu kaldırdı.
Miha Zajc da daha sonrasında diğer uçtaki koltuğa oturdu ve mücadeleyi oradan takip etti.
Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında aldığı yenilgiyle Süper Lig'de 38 puanda kaldı. Maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde yer alıyor.