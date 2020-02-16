Spor yazarları MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları Emre Bol, Erman Toroğlu, Dr. Gürkan Kubilay, Reha Kapsal ve Emre Bol karşılaşmayı değerlendirdi. Bol, Fenerbahçe'deki son durum hakkında önemli ifadeler kullandı ve Ersun Yanal eleştirisinde bulundu. İşte Fotomaç Gazetesi yazarlarının MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı yorumları...
ALIN SİZE YANAL! - EMRE BOL
Zengin babayı hayırsız evlat, Memur kocayı süslü avrat, Fakiri de kuru inat bitirirmiş" diye bir söz vardır. Ben bu sözü birazcık değiştirdim, "Fenerbahçe teknik direktörünü saçma inat bitirir." Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'la şampiyonluğa gidemeyeceğini haftalar önce söylemiştim. Zaman ne yazık ki beni haklı çıkarıyor.
''F.BAHÇE'DE ANCAK KONDİSYONERLİK YAPABİLİR''
Takıma sadece güç, kuvvet, dayanıklılık yüklemesi yaparak şampiyon olamazsın. Nerede taktik, nerede akıl? Yanal iyi bir antrenördür ama kariyeri boyunca asla iyi bir taktisyen olamadı. Fenerbahçe'de de ancak kondisyonerlik yapabilir. Hazır takımı alıp şampiyon olmak kolay tabi!
Elindeki kadroyu kullanmaktan aciz Ersun Yanal, "Ben yaptım oldu" diyerek Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etti. Yazıktır, günahtır. Geçte olsa Dirar'ı sağ öne aldın neden Hasan Ali'yi tercih etmedin? Sol beke geçen Deniz yüzünden Fenerbahçe'nin sol kanadı yol geçen hanı oldu. Gelen geçen Deniz'in belinden su aldı! Ama ne Jailson'a ne de Deniz'e kızıyorum. Kızgınlığım bu kara düzene! Kimin ne yaptığı, nerede oynadığı belli değil. A.Gücü takımını ve taraftarını tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar savaştılar.