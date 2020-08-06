Fenerbahçe ve Porto yıldız futbolcu için yarışıyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ağustos 2020, Perşembe
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Fenerbahçe ve Porto yıldız futbolcu için yarışıyor!

Son olarak teknik direktör Erol Bulut'u takımın başına getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarında gaza bastı. Fransız basını, sarı-lacivertli ekibin transferde Porto ile rakip olduğu sürpriz ismi duyurdu.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

6 Ağustos 2020 Perşembe 12:01 Güncelleme: 06.08.2020 12:01
Fenerbahçe ve Porto yıldız futbolcu için yarışıyor!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için harekete geçen Fenerbahçe, ilk olarak teknik direktör Erol Bulut'la anlaşma sağlandığını duyurdu.

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Fenerbahçe ve Porto yıldız futbolcu için yarışıyor!

Sarı-lacivertli kulübün, anlaştığı isimleri yakın zamanda açıklaması beklenirken Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi.

Fenerbahçe ve Porto yıldız futbolcu için yarışıyor!

Fransız basınında Le 10 Sport'un özel haberine göre Fenerbahçe, bu sezon Ligue 1'e veda eden Amiens'in Kolombiyalı forveti Stiven Mendoza'yı gündemine aldı.

Fenerbahçe ve Porto yıldız futbolcu için yarışıyor!

Haberde sarı-lacivertli takımın, Amiens yöneticileri ile temasa geçtiği bilgisi paylaşılırken Portekiz temsilcisi Porto'nun da oyuncuyu istediği bildirildi.

Fenerbahçe ve Porto yıldız futbolcu için yarışıyor!

Henüz resmi bir teklifin kulübe ulaşmadığı ifade edilirken, iki takımın da transfer için yoğun görüşmeler yürüttüğü kaydedildi.

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