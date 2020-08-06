Fenerbahçe ve Porto yıldız futbolcu için yarışıyor!
Son olarak teknik direktör Erol Bulut'u takımın başına getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarında gaza bastı. Fransız basını, sarı-lacivertli ekibin transferde Porto ile rakip olduğu sürpriz ismi duyurdu.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
6 Ağustos 2020 Perşembe 12:01
Güncelleme: 06.08.2020 12:01
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Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için harekete geçen Fenerbahçe, ilk olarak teknik direktör Erol Bulut'la anlaşma sağlandığını duyurdu.
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Sarı-lacivertli kulübün, anlaştığı isimleri yakın zamanda açıklaması beklenirken Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi.
Fransız basınında Le 10 Sport'un özel haberine göre Fenerbahçe, bu sezon Ligue 1'e veda eden Amiens'in Kolombiyalı forveti Stiven Mendoza'yı gündemine aldı.
Haberde sarı-lacivertli takımın, Amiens yöneticileri ile temasa geçtiği bilgisi paylaşılırken Portekiz temsilcisi Porto'nun da oyuncuyu istediği bildirildi.
Henüz resmi bir teklifin kulübe ulaşmadığı ifade edilirken, iki takımın da transfer için yoğun görüşmeler yürüttüğü kaydedildi.