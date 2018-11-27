Fenerbahçe transferde 3 ismin peşinde!

Fenerbahçe'de kötü gidişe dur demek için çıkış yolu aranıyor. Orta sahanın yetersiz olduğunu düşünen yönetim, bu konuda adımlar atmaya hazırlanıyor. Sar-Lacivertliler ara transfer için 3 aday belirledi.
27 Kasım 2018 Salı, 23:01:19
Güncelleme: 07:53:06
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Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda belirsizlik yaşansa da yapılacak transferler için daha net isimler gündeme geliyor.
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Defans, orta saha ve forvet takviyesi için fiyatları makul oyunculardan bir liste hazırlanmıştı.
Benzia'yı Lille'e geri öndermeyi düşünen Fenerbahçe'de Comolli'nin bir başka Lille'li oyuncu Xeka için menajeri ile görüştüğü ileri sürülmüştü.
Son bilgiler doğrultusunda sarı-lacivertlilerin ilgilendiği isimlerle ilgili gelişmeler şu şekilde:
IONITA 2016-17 sezonundan beri Cagliari'de forma giyen Artur Ionita kulislerde yeni konuşulmaya başlayan bir isim.