Fenerbahçe transferde 3 ismin peşinde! - Galeri - Fotomaç
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Fenerbahçe transferde 3 ismin peşinde!

Fenerbahçe'de kötü gidişe dur demek için çıkış yolu aranıyor. Orta sahanın yetersiz olduğunu düşünen yönetim, bu konuda adımlar atmaya hazırlanıyor. Sar-Lacivertliler ara transfer için 3 aday belirledi.
27 Kasım 2018 Salı, 23:01:19 Güncelleme: 07:53:06
Fenerbahçe transferde 3 ismin peşinde!

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda belirsizlik yaşansa da yapılacak transferler için daha net isimler gündeme geliyor.

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Fenerbahçe transferde 3 ismin peşinde!

Defans, orta saha ve forvet takviyesi için fiyatları makul oyunculardan bir liste hazırlanmıştı.

Fenerbahçe transferde 3 ismin peşinde!

Benzia'yı Lille'e geri öndermeyi düşünen Fenerbahçe'de Comolli'nin bir başka Lille'li oyuncu Xeka için menajeri ile görüştüğü ileri sürülmüştü.

Fenerbahçe transferde 3 ismin peşinde!

Son bilgiler doğrultusunda sarı-lacivertlilerin ilgilendiği isimlerle ilgili gelişmeler şu şekilde:

Fenerbahçe transferde 3 ismin peşinde!

IONITA
2016-17 sezonundan beri Cagliari'de forma giyen Artur Ionita kulislerde yeni konuşulmaya başlayan bir isim.

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