Fenerbahçe transferde 3 ismin peşinde!

Fenerbahçe'de kötü gidişe dur demek için çıkış yolu aranıyor. Orta sahanın yetersiz olduğunu düşünen yönetim, bu konuda adımlar atmaya hazırlanıyor. Sar-Lacivertliler ara transfer için 3 aday belirledi.

27 Kasım 2018 Salı, 23:01:19 Güncelleme: 07:53:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





