Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı isim İstanbul'a geldi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı isim İstanbul'a geldi

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı isim İstanbul'a geldi

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar hızlandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda birkaç takviyeyle takımı güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor...
3 Aralık 2019 Salı 14:31 Güncelleme: 03.12.2019 14:31
Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı isim İstanbul'a geldi

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertlilerde gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı isim İstanbul'a geldi

Sezonun ikinci yarısında zirve yarışında emin adımlarla yürümek isteyen Kanarya, takımda birçok değişiklik yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı isim İstanbul'a geldi

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Miha Zajc, Mehmet Ekici, Alper Potuk, Tolgay Arslan ve Sadık Çiftpınar gibi isimleri satarak transfer için kaynak yaratmak istiyor.

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı isim İstanbul'a geldi

Başta sol bek olmak üzere birkaç takviyeyle takımı güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, transfer gündemi ile ilgili kulüp televizyonuna konuştu.

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı isim İstanbul'a geldi

Fransız futbol adamı yaptığı açıklamada "Önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz. Sürekli olarak konuşuyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi mali sınırlamalarımız var ve mali sınırlamalar içerisinde gerçekten çok yaratıcı olmalıyız. Elimizde genç oyuncular var ve onları nasıl daha fazla geliştirebiliriz, takıma nasıl daha fazla tecrübeli oyuncular katabiliriz, sürekli olarak bunların konuşmasını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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