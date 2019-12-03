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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı isim İstanbul'a geldi
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar hızlandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda birkaç takviyeyle takımı güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor...
3 Aralık 2019 Salı 14:31
Güncelleme: 03.12.2019 14:31
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Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertlilerde gözler ara transfer dönemine çevrildi.
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Sezonun ikinci yarısında zirve yarışında emin adımlarla yürümek isteyen Kanarya, takımda birçok değişiklik yapmayı planlıyor.
Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği MihaZajc, Mehmet Ekici, Alper Potuk, Tolgay Arslan ve Sadık Çiftpınar gibi isimleri satarak transfer için kaynak yaratmak istiyor.
Başta sol bek olmak üzere birkaç takviyeyle takımı güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'de sportif direktör DamienComolli, transfer gündemi ile ilgili kulüp televizyonuna konuştu.
Fransız futbol adamı yaptığı açıklamada "Önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz. Sürekli olarak konuşuyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi mali sınırlamalarımız var ve mali sınırlamalar içerisinde gerçekten çok yaratıcı olmalıyız. Elimizde genç oyuncular var ve onları nasıl daha fazla geliştirebiliriz, takıma nasıl daha fazla tecrübeli oyuncular katabiliriz, sürekli olarak bunların konuşmasını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.