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Fenerbahçe taraftarından isyan! ''Teşekkürler Ali Koç bu utancı bize yaşattığın için''

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar uzun süren galibiyet hasretine son verdi. Alınan sonuç karşısında büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç ve Ersun Yanal'a sosyal medyada büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...

23 Şubat 2020 Pazar 21:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





