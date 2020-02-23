Fenerbahçe taraftarından isyan! ''Teşekkürler Ali Koç bu utancı bize yaşattığın için'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe taraftarından isyan! ''Teşekkürler Ali Koç bu utancı bize yaşattığın için''

Fenerbahçe taraftarından isyan! ''Teşekkürler Ali Koç bu utancı bize yaşattığın için''

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar uzun süren galibiyet hasretine son verdi. Alınan sonuç karşısında büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç ve Ersun Yanal'a sosyal medyada büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...
23 Şubat 2020 Pazar 21:23
Fenerbahçe taraftarından isyan! ''Teşekkürler Ali Koç bu utancı bize yaşattığın için''

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki 21 senelik yenilmezlik serisi son buldu. Sarı-lacivertli takım, Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan Ali Koç ve Ersun Yanal'ı hedef aldı.

İŞTE DERBİ SONUCUNUN SOSYAL MEDYADAKİ YANKILARI

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe taraftarından isyan! ''Teşekkürler Ali Koç bu utancı bize yaşattığın için''
Fenerbahçe taraftarından isyan! ''Teşekkürler Ali Koç bu utancı bize yaşattığın için''
Fenerbahçe taraftarından isyan! ''Teşekkürler Ali Koç bu utancı bize yaşattığın için''
Fenerbahçe taraftarından isyan! ''Teşekkürler Ali Koç bu utancı bize yaşattığın için''
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