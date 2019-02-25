Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasının kapanış maçında bugün Beşiktaş'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar maçın oynanacağı Vodafone Park'a ulaştı.
25 Şubat 2019 Pazartesi 19:31
Güncelleme: 25.02.2019 19:35
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Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
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21.00'da başlayacak olan dev derbi iki takım için de büyük önem taşıyor.
Kadıköy Boğa Heykeli'nde toplanan ve Ülker Stadyumu'na geçen sarı lacivertli taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından arandıktan sonra 35 otobüs ile birlikte saat 17.25'te yola çıktı.
Saat 18.00'de Vodafone Park'a ulaşan Fenerbahçeli taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde otobüslerden indi. Taraftarların stada girişi sırasında güvenlik güçleri tarafından bilet kontrolü ve arama işlemleri yapıldı.
Fenerbahçe'li taraftarlar bu maça büyük ilgi gösterdi ve kendilerine ayrılan bölümü hınca hınç dolduracaklar.