Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Avrupa Ligi heyecanı sürüyor! Temsilcimiz Fenerbahçe, grubun 3. haftasında Almanya ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merak ettiği "Fenerbahçe Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?" sorusu yanıt buldu. Bu önemli karşılaşma, grubun kaderini belirleyecek maçlardan biri olacak. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkarken, Stuttgart deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Taraftarlar "Fenerbahçe Stuttgart maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Stuttgart maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek.

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli ekipte hazırlıklar tamamlanırken, teknik direktör ve oyuncular Avrupa'daki liderlik hedefiyle sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Stuttgart maçında 4 oyuncunun kadroda yer alması beklenmiyor. Sakatlığı bulunan kaleci Ederson'un yanı sıra takımla çalışmalara başlayan ancak antrenman eksiği olan Jhon Duran'ın yarınki maçta forma giymesi zor.

Bu isimlerin yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da takımlarını yalnız bırakacak.

