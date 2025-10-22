Fenerbahçe Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Stuttgart maçı hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi heyecanı sürüyor! Temsilcimiz Fenerbahçe, grubun 3. haftasında Almanya ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merak ettiği "Fenerbahçe Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?" sorusu yanıt buldu. Bu önemli karşılaşma, grubun kaderini belirleyecek maçlardan biri olacak. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkarken, Stuttgart deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Taraftarlar "Fenerbahçe Stuttgart maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Stuttgart maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...