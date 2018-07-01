Fenerbahçe Sporting Lizbonlu Bas Dost'a imzayı attırdı!
1.96 boyundaki forvetin transferinin ne kadara mal olacağı netlik kazanmasa da 7 milyon Euro'luk bir rakamın telaffuz edildiğini dile getiren Portekiz basını, S.Lizbon'un bu paraya razı olmadığını, FIFA'dan lehlerinde bir karar çıkması halinde Fener'den daha yüksek bir rakam talep edeceklerini ileri sürdü.
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