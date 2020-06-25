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Fenerbahçe'de Obradovic devri bitmedi! Resmen devreye girdi ve teklif...

Fenerbahçe, kısa süre önce Zeljko Obradovic ile yollarını resmi olarak ayırmıştı. Camia bu ayrılığın ardından yönetime büyük tepki gösterirken, sürpriz bir hamle geldi... Buna göre Fenerbahçe, Avrupa'nın ünlü antrenörü için girişimlere başladı ve bu operasyonda Zeljko Obradovic ile beraber hareket ediyor! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

25 Haziran 2020 Perşembe 14:48 Güncelleme: 25.06.2020 15:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





