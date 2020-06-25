Fenerbahçe'de Obradovic devri bitmedi! Resmen devreye girdi ve teklif... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'de Obradovic devri bitmedi! Resmen devreye girdi ve teklif...

Fenerbahçe, kısa süre önce Zeljko Obradovic ile yollarını resmi olarak ayırmıştı. Camia bu ayrılığın ardından yönetime büyük tepki gösterirken, sürpriz bir hamle geldi... Buna göre Fenerbahçe, Avrupa'nın ünlü antrenörü için girişimlere başladı ve bu operasyonda Zeljko Obradovic ile beraber hareket ediyor! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
25 Haziran 2020 Perşembe 14:48 Güncelleme: 25.06.2020 15:06
Fenerbahçe operasyona başladı! Obradovic'ten flaş hoca hamlesi

Fenerbahçe, basketbolda Obradovic'in ayrılığının ardından bombayı patlatmaya hazırlanıyor...

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Fenerbahçe operasyona başladı! Obradovic'ten flaş hoca hamlesi

Sarı lacivertliler, kısa süre önce Sırp koç ile yolların ayrıldığını ve hocanın 1 sezon takım çalıştırmak istemediğini aktarmıştı.

Fenerbahçe operasyona başladı! Obradovic'ten flaş hoca hamlesi

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin, Obradovic'in ardından istediği isim belli oldu... Hatta bu operasyonu Obradovic ile beraber yaptığı aktarıldı.

Fenerbahçe operasyona başladı! Obradovic'ten flaş hoca hamlesi

Litvanya basınında yer alan haberde şu ifadelere yer verildi;

Fenerbahçe operasyona başladı! Obradovic'ten flaş hoca hamlesi

"Fenerbahçe, Zeljko Obradovic'in yardımı ve iki katı maaş teklifiyle Jasikevicius için müzakerelere başladı.

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