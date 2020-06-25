HaberlerGaleriFenerbahçe'de Obradovic devri bitmedi! Resmen devreye girdi ve teklif...
Fenerbahçe'de Obradovic devri bitmedi! Resmen devreye girdi ve teklif...
Fenerbahçe, kısa süre önce Zeljko Obradovic ile yollarını resmi olarak ayırmıştı. Camia bu ayrılığın ardından yönetime büyük tepki gösterirken, sürpriz bir hamle geldi... Buna göre Fenerbahçe, Avrupa'nın ünlü antrenörü için girişimlere başladı ve bu operasyonda Zeljko Obradovic ile beraber hareket ediyor! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
25 Haziran 2020 Perşembe 14:48
Güncelleme: 25.06.2020 15:06
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe, basketbolda Obradovic'in ayrılığının ardından bombayı patlatmaya hazırlanıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı lacivertliler, kısa süre önce Sırp koç ile yolların ayrıldığını ve hocanın 1 sezon takım çalıştırmak istemediğini aktarmıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin, Obradovic'in ardından istediği isim belli oldu... Hatta bu operasyonu Obradovic ile beraber yaptığı aktarıldı.
Litvanya basınında yer alan haberde şu ifadelere yer verildi;
"Fenerbahçe, Zeljko Obradovic'in yardımı ve iki katı maaş teklifiyle Jasikevicius için müzakerelere başladı.