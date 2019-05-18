Fenerbahçe o isme teklifini yaptı!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesine az bir süre kala kulüpler transfer çalışmalarına hız verdi. Kadroyu sil baştan yenileme kararı alan Fenerbahçe yönetimi de birçok isimle yolları ayırcak. Gerekli görülen mevkiler içinde Ersun Yanal'ın istekleri doğrultusunda takviyeler yapacak olan sarı-lacivertliler transfer için ilk girişimlerine başladı.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 13:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





