Fenerbahçe o isme teklifini yaptı! - Fotomaç
18 Mayıs 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe o isme teklifini yaptı!

Fenerbahçe o isme teklifini yaptı!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesine az bir süre kala kulüpler transfer çalışmalarına hız verdi. Kadroyu sil baştan yenileme kararı alan Fenerbahçe yönetimi de birçok isimle yolları ayırcak. Gerekli görülen mevkiler içinde Ersun Yanal'ın istekleri doğrultusunda takviyeler yapacak olan sarı-lacivertliler transfer için ilk girişimlerine başladı.
18 Mayıs 2019 Cumartesi 13:53
Fenerbahçe o isme teklifini yaptı!

Bu sezon beklenentilerin bir hayli kalan Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe o isme teklifini yaptı!

Sezon sonu takımda köklü değişikliğe gidecek olan Fenerbahçe'de birçok isimle yollar ayrılacak ve önümüz sezonda yeni isimlerle yola devam edilecek.

Fenerbahçe o isme teklifini yaptı!

Yeni sezon hazırlıklarına da şimdiden başlayan Fenerbahçe, gelecek sezon taraftarlarına şampiyonluk armağan etmek istiyor.

Fenerbahçe o isme teklifini yaptı!

Transfer'de geç kalmak istemeyen sarı-lacivertli ekip çalışmalarına hız verdi ve ilk teklifini yaptı.

Fenerbahçe o isme teklifini yaptı!

Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Slavia Prag'lı Tomas Sucek'le ilgili flaş bir iddia geldi...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN