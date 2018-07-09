Fenerbahçe Munir El Haddadiyi ikna etti! Sıra Barcelonada... - Galeri - Fotomaç
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH
    GALERİ

    Fenerbahçe Munir El Haddadi'yi ikna etti! Sıra Barcelona'da...

    9 Temmuz 2018 Pazartesi, 01:34:08 Güncelleme: 01:35:12
    Fenerbahçe Munir El Haddadi'yi ikna etti! Sıra Barcelona'da...
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    • 10
    Fenerbahçe Munir El Haddadiyi ikna etti! Sıra Barcelonada...

    Fenerbahçe transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

    Fenerbahçe Munir El Haddadi'yi ikna etti! Sıra Barcelona'da...
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    • 10
    Fenerbahçe Munir El Haddadiyi ikna etti! Sıra Barcelonada...

    Sarı Kanarya, teknik direktör Phillip Cocu'nun isteği doğrultusunda Barcelona'nın 22 yaşındaki yıldızı Munir El Haddadi'yi listesine dahil etmişti.

    Fenerbahçe Munir El Haddadi'yi ikna etti! Sıra Barcelona'da...
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    • 10
    Fenerbahçe Munir El Haddadiyi ikna etti! Sıra Barcelonada...

    KRİTİK GÖRÜŞME
    Sportif Direktör Damien Comolli, Barcelona ile ilk görüşmeyi yaptı. Geçen sezon Alaves'e kiralık olarak gönderilen Fas asıllı İspanyol oyuncunun yine kiraya verilmesi gündemde.

    Fenerbahçe Munir El Haddadi'yi ikna etti! Sıra Barcelona'da...
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    • 10
    Fenerbahçe Munir El Haddadiyi ikna etti! Sıra Barcelonada...

    İspanyol ekibinin Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği öğrenildi. Barcelona'yı ikna eden Fransız spor adamı Comolli, sonrasında genç oyuncuyla masaya oturacak.

    Fenerbahçe Munir El Haddadi'yi ikna etti! Sıra Barcelona'da...
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    • 10
    Fenerbahçe Munir El Haddadiyi ikna etti! Sıra Barcelonada...

    COCU İSTİYOR
    Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, göreve başlar başlamaz Comolli ile görüşmüş ve bir kanat forvet alınması gerektiğini dile getirmişti.

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