Fenerbahçe Mesut Özil transferinde geri sayıma geçti! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Temmuz 2019, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe Mesut Özil transferinde geri sayıma geçti!

Fenerbahçe Mesut Özil transferinde geri sayıma geçti!

Fenerbahçe transferde yeri yerinden oynatacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, Mesut Özil transferi için harekete geçti. Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız futbolcuyu kiralamak isteyen Fenerbahçe bu transferle rakiplerine gözdağı vermek istiyor. İşte gündem yaratacak transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
9 Temmuz 2019 Salı 07:52
Fenerbahçe Mesut Özil transferinde geri sayıma geçti!

Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı yaşanıyor.

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Fenerbahçe Mesut Özil transferinde geri sayıma geçti!

Geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar transferde düğmeye bastı.

Fenerbahçe Mesut Özil transferinde geri sayıma geçti!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon tek hedef var. Şampiyonluk!

Fenerbahçe Mesut Özil transferinde geri sayıma geçti!

Bu bağlamda transfer çalışmalarını yürüten sarı-lacivertliler birçok isim için nabız yokluyor.

Fenerbahçe Mesut Özil transferinde geri sayıma geçti!

Santrfor bölgesine Vedat Muriç'i transfer ederek Galatasaray ile girdiği savaşı kazanan Fenerbahçe transferde büyük oynuyor.

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