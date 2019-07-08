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Fenerbahçe haberi: Sergen Yalçın'dan Ozan yorumu: Türkiye'nin en iyisi
Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'un başındayken Fenerbahçe'den kiraladığı oyuncu Ozan Tufan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları... Son dakika Fenerbahçe haberleri...
8 Temmuz 2019 Pazartesi 22:55
Güncelleme: 08.07.2019 22:55
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Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan'a övgü dolu sözler...
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Başarılı teknik adam geçtiğimiz sezon Alanyaspor'un başında iken eleştiri oklarının hedefinde olan Ozan Tufan'ı kiralamıştı.
O dönemki açıklamasında, ''Ozan'a tekrardan futbolu hatırlatacağız'' ifadelerini kullanmıştı.
Ozan Tufan da Alanyaspor forması ile gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamıştı.
Genç futbolcu, bu sezon başında takımı Fenerbahçe'ye geri döndü ve bu sezon yeniden sarı-lacivertlilerin başarısı için ter dökecek.