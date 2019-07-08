Fenerbahçe haberi: Sergen Yalçın'dan Ozan yorumu: Türkiye'nin en iyisi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe haberi: Sergen Yalçın'dan Ozan yorumu: Türkiye'nin en iyisi

Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'un başındayken Fenerbahçe'den kiraladığı oyuncu Ozan Tufan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları... Son dakika Fenerbahçe haberleri...
8 Temmuz 2019 Pazartesi 22:55 Güncelleme: 08.07.2019 22:55
Fenerbahçe haberi: Sergen Yalçın'dan Ozan yorumu: Türkiye'nin en iyisi

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan'a övgü dolu sözler...

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Fenerbahçe haberi: Sergen Yalçın'dan Ozan yorumu: Türkiye'nin en iyisi

Başarılı teknik adam geçtiğimiz sezon Alanyaspor'un başında iken eleştiri oklarının hedefinde olan Ozan Tufan'ı kiralamıştı.

Fenerbahçe haberi: Sergen Yalçın'dan Ozan yorumu: Türkiye'nin en iyisi

O dönemki açıklamasında, ''Ozan'a tekrardan futbolu hatırlatacağız'' ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe haberi: Sergen Yalçın'dan Ozan yorumu: Türkiye'nin en iyisi

Ozan Tufan da Alanyaspor forması ile gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamıştı.

Fenerbahçe haberi: Sergen Yalçın'dan Ozan yorumu: Türkiye'nin en iyisi

Genç futbolcu, bu sezon başında takımı Fenerbahçe'ye geri döndü ve bu sezon yeniden sarı-lacivertlilerin başarısı için ter dökecek.

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