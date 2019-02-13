Fenerbahçe maçında ilginç görüntü! Soyundular... - Fotomaç
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Fenerbahçe maçında ilginç görüntü! Soyundular...
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Zenit'i mağlup ederek tur için avantaj sağladı. Maça damga vuran bir an vardı ki herkes şaştı kaldı...
13 Şubat 2019 Çarşamba 10:55
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Rus temsilcisi Zenit'i 1-0'la geçerek tur avantajını kaptı. Mücadelede dikkat çeken bir an da yaşandı. İşte ayrıntılar ve o kareler...
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Akan oyunda rakibine fırsat vermeden rövanş maçına 1-0 çıkacak Fenerbahçe'nin oyunu da alkış aldı.
Sarı lacivertli ekipte birçok futbolcu performansıyla göz doldurururken taraftarlar Kadıköy'den mutlu ayrıldı.
Fenerbahçe ile Zenit arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Kadıköy'de maçı takip etmeye gelen Rus taraftarlar, kendilerine ayrılan koltukların bir bölümünü doldururken, maç sırasında ortaya ilginç görüntüler çıkardı.