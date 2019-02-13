Fenerbahçe maçında ilginç görüntü! Soyundular... - Fotomaç
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe maçında ilginç görüntü! Soyundular... 

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Zenit'i mağlup ederek tur için avantaj sağladı. Maça damga vuran bir an vardı ki herkes şaştı kaldı...

13 Şubat 2019 Çarşamba 10:55
Fenerbahçe maçında ilginç görüntü! Soyundular...

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Rus temsilcisi Zenit'i 1-0'la geçerek tur avantajını kaptı. Mücadelede dikkat çeken bir an da yaşandı. İşte ayrıntılar ve o kareler...

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Fenerbahçe maçında ilginç görüntü! Soyundular...

Akan oyunda rakibine fırsat vermeden rövanş maçına 1-0 çıkacak Fenerbahçe'nin oyunu da alkış aldı.

Fenerbahçe maçında ilginç görüntü! Soyundular...

Sarı lacivertli ekipte birçok futbolcu performansıyla göz doldurururken taraftarlar Kadıköy'den mutlu ayrıldı.

Fenerbahçe maçında ilginç görüntü! Soyundular...

Fenerbahçe ile Zenit arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe maçında ilginç görüntü! Soyundular...

Kadıköy'de maçı takip etmeye gelen Rus taraftarlar, kendilerine ayrılan koltukların bir bölümünü doldururken, maç sırasında ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

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