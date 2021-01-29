Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerle sözleşme yenilemeyen Ömer Faruk Beyaz'ın, Alman medyasında yer alan bilgilere göre yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu!

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de önemli bir ayrılık gerçekleşiyor... Sarı lacivertlilerde gelen yıldızlarla beraber gönderilecek isimler de belli oluyor.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu!

Ara transfer döneminde Arsenal'den Mesut Özil'i kadrosuna dahil eden sarı lacivertliler, yıldız futbolcuya görkemli bir imza töreni düzenlemiş ve 3.5 yıllık sözleşme yapmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu!

Bununla beraber Kanarya, Osayi ve Attila ile kanat pozisyonunu ve savunmayı da güçlendirmiş oldu.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu!

İRFAN CAN'DA RAKİP G.SARAY
Öte yandan orta saha opsiyonlarını da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci için de girişimlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu!

Takas+para teklifi Medipol Başakşehir'e yapılırken, Fenerbahçe - İrfan Can görüşmelerinin de devam ettiği ifade edildi.

SON DAKİKA