Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerle sözleşme yenilemeyen Ömer Faruk Beyaz'ın, Alman medyasında yer alan bilgilere göre yeni takımı belli oldu. İşte detaylar... Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de önemli bir ayrılık gerçekleşiyor... Sarı lacivertlilerde gelen yıldızlarla beraber gönderilecek isimler de belli oluyor. Ara transfer döneminde Arsenal'den Mesut Özil'i kadrosuna dahil eden sarı lacivertliler, yıldız futbolcuya görkemli bir imza töreni düzenlemiş ve 3.5 yıllık sözleşme yapmıştı. Bununla beraber Kanarya, Osayi ve Attila ile kanat pozisyonunu ve savunmayı da güçlendirmiş oldu. İRFAN CAN'DA RAKİP G.SARAY Takas+para teklifi Medipol Başakşehir'e yapılırken, Fenerbahçe - İrfan Can görüşmelerinin de devam ettiği ifade edildi. AYRIKLAR DA GERÇEKLEŞİYOR EMRE BELÖZOĞLU: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK