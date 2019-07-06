Fenerbahçe idmanına Comolli ve Ersun Yanal damgası! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe idmanına Comolli ve Ersun Yanal damgası!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çok kötü geçiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen sarı lacivertliler, hem idmanlarda hem de transferlerde işi sıkı tutuyor. Teknik direktör Ersun Yanal, takımı önümüzdeki sezona hazırlarken, sportif direktör Comolli de transfer çalışmalarına devam ediyor. İşte Fenerbahçe'nin sezon öncesi kampından öne çıkan gelişmeler...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 20:48 Güncelleme: 06.07.2019 20:48
Fenerbahçe idmanına Comolli ve Ersun Yanal damgası!

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesislei'nde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe idmanına Comolli ve Ersun Yanal damgası!

Sabah saatlerinde salonda idman gerçekleştiren sarı lacivertli ekip, ikinci çalışmasını 18.30'da yarım saati basına açık olan idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe idmanına Comolli ve Ersun Yanal damgası!

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas istasyonları ile devam etti.

Fenerbahçe idmanına Comolli ve Ersun Yanal damgası!

5'e 2 top kapma ile devam eden idman, basına kapalı bölümdeki taktik çalışma ile son buldu.

Fenerbahçe idmanına Comolli ve Ersun Yanal damgası!

Öte yandan bugün akşam saatlerinde yapılan idman, taraftarlara yakın olan sahada gerçekleştirildi.

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