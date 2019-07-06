Fenerbahçe idmanına Comolli ve Ersun Yanal damgası!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çok kötü geçiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen sarı lacivertliler, hem idmanlarda hem de transferlerde işi sıkı tutuyor. Teknik direktör Ersun Yanal, takımı önümüzdeki sezona hazırlarken, sportif direktör Comolli de transfer çalışmalarına devam ediyor. İşte Fenerbahçe'nin sezon öncesi kampından öne çıkan gelişmeler...

6 Temmuz 2019 Cumartesi 20:48 Güncelleme: 06.07.2019 20:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





