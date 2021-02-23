GaleriFenerbahçeFenerbahçe için olay yaratacak teknik direktör iddiası! Arjantin basını Erol Bulut yerine o ismi yazdı
Fenerbahçe için olay yaratacak teknik direktör iddiası! Arjantin basını Erol Bulut yerine o ismi yazdı
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde Erol Bulut'un geleceği tartışma konusu olurken, bir çok isim gündeme gelmeye başladı. Bu isimlerden biri de, daha önce Barcelona'nın teklifini reddettiği iddia edilen dünyaca ünlü teknik direktör oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
23 Şubat 2021 Salı 13:44, Güncelleme 23.02.2021 14:13
Fenerbahçe için olay yaratacak teknik direktör iddiası! Arjantin basını Erol Bulut yerine o ismi yazdı