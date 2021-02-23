Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe için olay yaratacak teknik direktör iddiası! Arjantin basını Erol Bulut yerine o ismi yazdı

Fenerbahçe için olay yaratacak teknik direktör iddiası! Arjantin basını Erol Bulut yerine o ismi yazdı

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde Erol Bulut'un geleceği tartışma konusu olurken, bir çok isim gündeme gelmeye başladı. Bu isimlerden biri de, daha önce Barcelona'nın teklifini reddettiği iddia edilen dünyaca ünlü teknik direktör oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe için olay yaratacak teknik direktör iddiası! Arjantin basını Erol Bulut yerine o ismi yazdı

Fenerbahçe için olay yaratacak teknik direktör iddiası! Arjantin basını Erol Bulut yerine o ismi yazdı

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu konusunda hummalı bir çalışma yürütülüyor... Son olarak Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi ağırlayan sarı lacivertliler, mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Fenerbahçe için olay yaratacak teknik direktör iddiası! Arjantin basını Erol Bulut yerine o ismi yazdı

Bu mağlubiyetin ardından Erol Bulut'un ayrılığı konuşulmaya başlandı. Bulut'un oyun sistemi gündemin 1 numaralı konusu olurken, oyuncuların formsuzluğu dikkat çekti.

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Fenerbahçe için olay yaratacak teknik direktör iddiası! Arjantin basını Erol Bulut yerine o ismi yazdı

ZİRVEDEN UZAKLAŞTI
Bununla beraber Galatasaray karşısında alınan mağlubiyet sonrası Göztepe maçında da puan kaybı yaşanınca, Kanarya zirveden hayli geriye düşmüştü.

Fenerbahçe için olay yaratacak teknik direktör iddiası! Arjantin basını Erol Bulut yerine o ismi yazdı

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın zorlu Alanya deplasmanından galibiyetle dönmesiyle beraber aldığı yenilgi sonrası ligin kalan haftalarında hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe için olay yaratacak teknik direktör iddiası! Arjantin basını Erol Bulut yerine o ismi yazdı

Bu bağlamda Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun geç olmadan Erol Bulut ile yolları ayırmak istediği iddiaları gündeme gelirken, Arjantin'de konu ile ilgili önemli bir haber okuyuculara aktarıldı.

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