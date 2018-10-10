Fenerbahçe için flaş iddia! Cocu gitsin diye neler yapmışlar?
Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Dirar ve Aatıf kadro dışı kalırken; Aykut Kocaman'ın ekibiyle de yollar ayrılmıştı.
10 Ekim 2018 Çarşamba, 09:42:15
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Fenerbahçe için flaş iddia! Cocu gitsin diye neler yapmışlar?
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Sarı-lacivertli kulüpte Başkan Ali Koç yapacağı açıklamalarla bu konuya değineceğini belirtirken Milliyet Gazetesi yazarı Ercan Güven bu konuyla alakalı flaş bir iddiayı gündeme taşıdı.
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Fenerbahçe için flaş iddia! Cocu gitsin diye neler yapmışlar?
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Güven köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:
Fenerbahçe için flaş iddia! Cocu gitsin diye neler yapmışlar?
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"Evet... Önemli bir ailenin son kuşağı, meslek ve itibar sahibi bu üye, Ali Koç'un "ihraç ve iş aktine son" açıklamasından bir gün önce aynı isimler için heyecanla şunları söylemişti bana:
Fenerbahçe için flaş iddia! Cocu gitsin diye neler yapmışlar?
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"Bu kadar olamazdı zaten... Bu Cocu'nun aklını başından alan, saçma sapan işler yaptıranların Aykut Kocaman takımı olduğu anlaşıldı.
Fenerbahçe için flaş iddia! Cocu gitsin diye neler yapmışlar?
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Kocaman geri gelsin diye yanlış bilgi vermişler adama. Verilerle oynamışlar. Şu anda kulüpte bunu tartışıyorlar hepsini kovacaklar. Volkan başta birkaç da Aziz Yıldırım vefalı topçu takımın dibini oyuyorlar. Onları da atacaklar."
Fenerbahçe için flaş iddia! Cocu gitsin diye neler yapmışlar?