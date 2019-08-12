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Fenerbahçe Gustavo ile hedef şaşırttı! Dünya yıldızı geliyor
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler transferde 4 mevki üzerine yoğunlaşırken ön libero bölgesi için en önemli adayın Marsilya forması giyen Luiz Gustavo olduğu öne sürülmüştü. Fakat sarı-lacivertlilerin 6 numara bölgesine planının çok farklı olduğu ve dünya yıldızının transferi için ikna turuna başladığı bildirildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:49
Güncelleme: 12.08.2019 18:49
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Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı.
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Önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla merhaba diyecek olan sarı-lacivertliler transferde büyük oynamaya karar verdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transferle ilgili yaptığı konuşmasında 3 veya 4 takviye yapacaklarının sinyalini vermişti.
Sarı-lacivertli kurmaylar stoper, sol bek, ön libero ve duruma göre bir santrfor transferi için bir süredir çalışmalarını devam ettiriyordu.
Fenerbahçe'de ön libero transferi için Marsilya'nın yıldızı Luiz Gustavo ismi ön plana çıkmıştı.