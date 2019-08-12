Fenerbahçe Gustavo ile hedef şaşırttı! Dünya yıldızı geliyor

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler transferde 4 mevki üzerine yoğunlaşırken ön libero bölgesi için en önemli adayın Marsilya forması giyen Luiz Gustavo olduğu öne sürülmüştü. Fakat sarı-lacivertlilerin 6 numara bölgesine planının çok farklı olduğu ve dünya yıldızının transferi için ikna turuna başladığı bildirildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:49 Güncelleme: 12.08.2019 18:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





