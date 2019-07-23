Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor!

Eljif Elmas'ın Napoli'ye transfer olmasının ardından Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, son haftalarda aldığı puanlar ile ligi 6. Sırada tamamlamayı başarabilmişti. Bu sezon yaptığı nokta atışı hamleler ile dikkatleri üzerine çeken ve mutlak şampiyonluk hedefi koyan Kanarya, transferde ara vermeden eksik bölgelere oyuncular almayı planlıyor. Bu bağlamda, Elif Elmas'tan gelecek parayla bütçe yaratan sarı lacivertli takım dünya yıldızı golcünün transferini bitirecek...
23 Temmuz 2019 Salı 15:38
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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor.
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Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığıyla geçen Fenerbahçe, 10'dan fazla isimle yollarını ayırmış ve yaptığı hamleler ile transfer dönemini en dikkat çeken takımları arasında olmayı başarmıştı.
Garry Rodrigues, Vedat Muriç, Max Kruse ve Emre Belözoğlu gibi isimleri renklerine bağlayan kanarya kanat, sol bek, stoper transferi içinde çalışmalara başladı.
Özellikle transfer döneminin başından beri gözdesi olan Kolarov'un hem sol bek hem sol stoper oynayabilmesi önceliği bu isme vermesine neden olurken, gündemde golcü transferi var...
Şimdiye kadar Emre Belözoğlu, Max Kruse, Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Murat Sağlam, Altay Bayındır ve Allahyar Sayyadmanesh'i renklerine bağlayan sarı-lacivertli ekipte sıra golcü transferinde.