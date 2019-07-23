Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor!

Eljif Elmas'ın Napoli'ye transfer olmasının ardından Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, son haftalarda aldığı puanlar ile ligi 6. Sırada tamamlamayı başarabilmişti. Bu sezon yaptığı nokta atışı hamleler ile dikkatleri üzerine çeken ve mutlak şampiyonluk hedefi koyan Kanarya, transferde ara vermeden eksik bölgelere oyuncular almayı planlıyor. Bu bağlamda, Elif Elmas'tan gelecek parayla bütçe yaratan sarı lacivertli takım dünya yıldızı golcünün transferini bitirecek...