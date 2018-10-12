Fenerbahçe darmadağın! Takım 5 gruba ayrılmış!

Başkan Ali Koç'un "Takım paramparça. Herkes gruplara ayrılmış"a çıklamasının ayrıntıları ortaya çıktı. Fenerbahçe Futbol Takımı 5 gruba bölünmüş durumda
12 Ekim 2018 Cuma, 14:35:28
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un çarşamba günü FB TV'de yaptığı açıklamalarda "Takım paramparça. Herkes gruplara ayrılmış" ifadesini kullanması oldukça dikkat çekmişti. Kulübe yakın kaynaklar, takımda gruplaşmanın olduğunu ve futbolcuların 5 gruba bölündüğünü ifade ediyorlar.
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Bu 5 gurubun temelini ise Kuzay Afrika Grubu ve eski yerliler gurubu teşkil ediyor.