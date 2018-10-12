Fenerbahçe darmadağın! Takım 5 gruba ayrılmış!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un çarşamba günü FB TV'de yaptığı açıklamalarda "Takım paramparça. Herkes gruplara ayrılmış" ifadesini kullanması oldukça dikkat çekmişti. Kulübe yakın kaynaklar, takımda gruplaşmanın olduğunu ve futbolcuların 5 gruba bölündüğünü ifade ediyorlar.