Fenerbahçe darmadağın! Takım 5 gruba ayrılmış! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Fenerbahçe darmadağın! Takım 5 gruba ayrılmış!

    Başkan Ali Koç'un "Takım paramparça. Herkes gruplara ayrılmış"a çıklamasının ayrıntıları ortaya çıktı. Fenerbahçe Futbol Takımı 5 gruba bölünmüş durumda
    12 Ekim 2018 Cuma, 14:35:28
    Fenerbahçe darmadağın! Takım 5 gruba ayrılmış!

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un çarşamba günü FB TV'de yaptığı açıklamalarda "Takım paramparça. Herkes gruplara ayrılmış" ifadesini kullanması oldukça dikkat çekmişti. Kulübe yakın kaynaklar, takımda gruplaşmanın olduğunu ve futbolcuların 5 gruba bölündüğünü ifade ediyorlar.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe darmadağın! Takım 5 gruba ayrılmış!

    Bu 5 gurubun temelini ise Kuzay Afrika Grubu ve eski yerliler gurubu teşkil ediyor.

    Fenerbahçe darmadağın! Takım 5 gruba ayrılmış!

    İşte Fenerbahçe'deki o gruplar....

    Fenerbahçe darmadağın! Takım 5 gruba ayrılmış!

    Eski Yerliler Grubu

    İsmail Köybaşı

    Fenerbahçe darmadağın! Takım 5 gruba ayrılmış!

    Alper Potuk

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN