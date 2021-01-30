GaleriFenerbahçeFenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında dikkat çeken kare! Mesut Özil...
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında dikkat çeken kare! Mesut Özil...
Süper Lig'in 22. dakikasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil, hazır olmadığı gerekçesiyle maç kadrosuna alınmamıştı. İşte Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçından kareler...
30 Ocak 2021 Cumartesi 21:25, Güncelleme 30.01.2021 21:26
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında dikkat çeken kare! Mesut Özil...