Fenerbahçe Bursaspor mücadelesinde penaltı krizi! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe Bursaspor mücadelesinde penaltı krizi!
12 Ağustos 2018 Pazar, 01:09:15
Güncelleme: 01:09:27
Fenerbahçe Bursaspor mücadelesinde penaltı krizi!
Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında Fenerbahçe, Bursaspor'u 2-1 yendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Bursaspor mücadelesinde penaltı krizi!
Mücadelenin son dakikasında yaşanan Bursaspor lehine olan pozisyon ise mücadeleye damga vurdu.
Fenerbahçe Bursaspor mücadelesinde penaltı krizi!
Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Bursaspor atağında ceza alanına ortalanan topa kaleci Volkan Demirel yükseldi ve aynı anda topa hareketlenen savunmadaki takım arkadaşı Skrtel ile çarpıştı.
Fenerbahçe Bursaspor mücadelesinde penaltı krizi!
Volkan'ın elinden kaçırdığı top Skrtel'in koluna temas ederken sarı-lacivertli futbolcu meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Fenerbahçe Bursaspor mücadelesinde penaltı krizi!
Bursaspor korner kullanmadan önce VAR tarafından uyarılan hakem Halil Umut Meler saha kenarında pozisyonu izleyip topun kola çarptığı yönünde değerlendirme yaptı ve korner atışıyla oyun devam etti.
Fenerbahçe Bursaspor mücadelesinde penaltı krizi!
Fenerbahçe Bursaspor mücadelesinde penaltı krizi!