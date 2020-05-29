Fenerbahçe bombayı patlattı! Muriç gidiyor dünya yıldızı geliyor

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yılın transferlerini bitirmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, İngiliz ve İtalyan ekiplerinin ısrarcı olduğu Kosovalı yıldızı 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bedelle satmayı planlıyor. Vedat Muriç'in yokluğunu dünya yıldızı golcüyle kapatmak isteyen yönetim birçok bölgeye de takviye yapmayı hedefliyor. İşte dev transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri