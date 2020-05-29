Fenerbahçe bombayı patlattı! Muriç gidiyor dünya yıldızı geliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Galeri Fenerbahçe bombayı patlattı! Muriç gidiyor dünya yıldızı geliyor

Fenerbahçe bombayı patlattı! Muriç gidiyor dünya yıldızı geliyor

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yılın transferlerini bitirmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, İngiliz ve İtalyan ekiplerinin ısrarcı olduğu Kosovalı yıldızı 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bedelle satmayı planlıyor. Vedat Muriç'in yokluğunu dünya yıldızı golcüyle kapatmak isteyen yönetim birçok bölgeye de takviye yapmayı hedefliyor. İşte dev transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

29 Mayıs 2020 Cuma 06:44
Fenerbahçe bombayı patlattı! Muriç gidiyor dünya yıldızı geliyor

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada boş durmayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

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Fenerbahçe bombayı patlattı! Muriç gidiyor dünya yıldızı geliyor

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündeme birçok ismi almış, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarını sıklaştırmıştı.

Fenerbahçe bombayı patlattı! Muriç gidiyor dünya yıldızı geliyor

Son 6 sezonda herhangi bir kupa ile tanışamayan sarı-lacivertliler bu nedenle transferde ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe bombayı patlattı! Muriç gidiyor dünya yıldızı geliyor

Gelecek sezon güçlü ve alternatifli bir kadro kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe'de operasyon başladı. Ara transfer döneminden bu yana özellikle İngiliz ve İtalyan ekiplerinin radarında olan Vedat Muriç'i satma kararı alan sarı-lacivertliler, bir dünya yıldızını kadrosuna katmayı hedefliyor.

Fenerbahçe bombayı patlattı! Muriç gidiyor dünya yıldızı geliyor

Kosovalı oyuncusunu 20 milyon euro'nun üzerinde bir bedelle satmayı hedefleyen yönetim, buradan gelecek parayla birçok bölgeye takviye yapacak, Roma'nın yıldızı Edin Dzeko'yu da kadrosuna katmaya çalışacak.

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