Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan derbiyi dünya basını da takip etti.
25 Eylül 2018 Salı, 12:11:53
Güncelleme: 12:12:41
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dünya basınında!
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Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Beşiktaş, Şükrü Saracoğlu'nda 1-1 berabere kaldı. Futbolseverlerin nefeslerini tuturak izlediği derbiyi dünya basını da yakında takip etti.
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dünya basınında!
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Özellikle Hollanda basını Cocu'nun kötü gidişatının üzerinde dururken üle basınından Nu Sports, 'Yine puan kaybeden Cocu'nun üzerindeki baskı giderek artıyor" yorumunda bulundu.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dünya basınında!
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Yine Hollandalı De Telegraaf ise 'Haftalardır süren puan kaybı ve takımın ligde 13. sırada bulunmasına rağmen Cocu'nun derbide puan alması kendisi için iyi bir gelişme' olarak yorumlandı.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dünya basınında!
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Fransız L'equipe ise derbiyi 'Ayew Beşiktaş karşısında Fenerbahçe'yi kurtardı. Valbuena'nın da sahada olması 3 puanı almaya yeterli olmadı.' olarak yorumladı.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dünya basınında!
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Alman Bild gazetesi ise 'Karius'un gol yediği derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.2 ifadelerine yer verdi.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dünya basınında!
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İspanyol Marca; 'Diego Reyes'in ilk 11 başladığı bir Türk klasiği olan derbide kazanan çıkmadı' (Milliyet)