Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dünya basınında! - Galeri - Fotomaç
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dünya basınında!

    Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan derbiyi dünya basını da takip etti.
    25 Eylül 2018 Salı, 12:11:53 Güncelleme: 12:12:41
    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dünya basınında!
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    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dünya basınında!

    Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Beşiktaş, Şükrü Saracoğlu'nda 1-1 berabere kaldı. Futbolseverlerin nefeslerini tuturak izlediği derbiyi dünya basını da yakında takip etti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dünya basınında!
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    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dünya basınında!

    Özellikle Hollanda basını Cocu'nun kötü gidişatının üzerinde dururken üle basınından Nu Sports, 'Yine puan kaybeden Cocu'nun üzerindeki baskı giderek artıyor" yorumunda bulundu.

    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dünya basınında!
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    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dünya basınında!

    Yine Hollandalı De Telegraaf ise 'Haftalardır süren puan kaybı ve takımın ligde 13. sırada bulunmasına rağmen Cocu'nun derbide puan alması kendisi için iyi bir gelişme' olarak yorumlandı.

    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dünya basınında!
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    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dünya basınında!

    Fransız L'equipe ise derbiyi 'Ayew Beşiktaş karşısında Fenerbahçe'yi kurtardı. Valbuena'nın da sahada olması 3 puanı almaya yeterli olmadı.' olarak yorumladı.

    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dünya basınında!
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    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dünya basınında!

    Alman Bild gazetesi ise 'Karius'un gol yediği derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.2 ifadelerine yer verdi.

    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dünya basınında!
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    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dünya basınında!

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