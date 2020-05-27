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Fenerbahçe Aurelio'yu neden teknik ekibe aldı? İşte cevabı

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe, bir sürprize imza atarken, henüz teknik direktörün açıklanmamasına karşın teknik ekibe eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu dahil etmişti. Peki, sarı lacivertliler Aurelio'yu neden teknik kadroya dahil etti? İşte yanıtı...

27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:14 Güncelleme: 27.05.2020 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





