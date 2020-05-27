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Fenerbahçe Aurelio'yu neden teknik ekibe aldı? İşte cevabı
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe, bir sürprize imza atarken, henüz teknik direktörün açıklanmamasına karşın teknik ekibe eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu dahil etmişti. Peki, sarı lacivertliler Aurelio'yu neden teknik kadroya dahil etti? İşte yanıtı...
27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:14
Güncelleme: 27.05.2020 10:57
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Yeni sezona yönelik kadro kurma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, büyük bir sürpriz yaparak, eski futbolcularından Mehmet Aurelio'yu teknik kadroya dahil etti.
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Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlüğe kimin getirileceği henüz netleşmemişken böyle bir atama yapılması doğal olarak, "Neden Aurelio seçildi?" sorusuna yol açtı.
Bu sorunun cevabını bulmak için Brezilya asıllı antrenörün geçmişte birlikte çalıştığı bazı isimlerle Hürriyet Gazetesi görüştü.
ESKİ ARKADAŞLARI KONUŞTU Samandıra'nın ihtiyacı olan mutluluğu getirmesi beklenen genç hoca için eski arkadaşları umut dolu yanıtlar verdi.
AURELIO KİMDİR? Aldığımız cevapları yazmadan önce Aurelio'nun kim olduğunu kısaca hatırlatalım...