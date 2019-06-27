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Fenerbahçe 10 numarasını buldu! Brezilya'dan Lucas Lima...
Fenerbahçe'nin peşinde olduğu 10 numarayı ortaya çıktı. İki sezon önce de gündeme gelen Brezilyalı futbolcu Lucas Lima ile gizli bir şekilde temasa geçen sarı lacivertli yönetim bu transferde çok ısrarcı.
27 Haziran 2019 Perşembe 19:25
Güncelleme: 27.06.2019 23:08
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Miha Zajc'ın beklenen performansı göstermemesi nedeniyle 10 numara transferi de gündemine alan Fenerbahçe'nin peşinde olduğu süper yıldız ortaya çıktı.
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Sarı-Lacivertliler, Palmeiras formasını giyen Lucas Lima'yı gözüne kestirdi.
MENAJER SEVİYESİNDE Brezilyalı yıldızla çok gizli bir şekilde temasa geçen yönetim şu anda görüşmeleri menajer seviyesinde sürdürüyor.
Kısa süre içinde Lucas Lima ile yüz yüze de görüşülecek.
ARTIK AVRUPA'YI İSTİYOR Kariyerinde ilk kez Avrupa'da oynamak isteyen 28 yaşındaki Sambacı'nın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Palmeiras'ın tutumu transferde belirleyici olacak.
FENERBAHÇE İLE ANLAŞMIŞTI Brezilya kulübünün Lima için ne kadar bonservis isteyeceği merak konusu... 2 yıl önce de gündeme gelen Sambacı, Fenerbahçe ile anlaşmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
14 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen Lima'nın Palmeiras'la 2022'ye kadar sözleşmesi var.