Fenerbahçe 10 numarasını buldu! Brezilya'dan Lucas Lima...

Fenerbahçe'nin peşinde olduğu 10 numarayı ortaya çıktı. İki sezon önce de gündeme gelen Brezilyalı futbolcu Lucas Lima ile gizli bir şekilde temasa geçen sarı lacivertli yönetim bu transferde çok ısrarcı.

27 Haziran 2019 Perşembe 19:25 Güncelleme: 27.06.2019 23:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





