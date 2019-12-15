Fatih Terim'e şok! İstediği yıldızı Gustavo bitiriyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a ikinci Muriç çalımı.... Sarı-lacivertliler ara transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ederken sürpriz bir isme transfer teklifinde bulundu. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in de peşinde olduğu yıldız ismin transferinde Fenerbahçe'nin yıldızı Luiz Gustavo devreye girdi. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

15 Aralık 2019 Pazar 07:44 Güncelleme: 15.12.2019 07:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





