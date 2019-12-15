Fatih Terim'e şok! İstediği yıldızı Gustavo bitiriyor
Fenerbahçe'den Galatasaray'a ikinci Muriç çalımı.... Sarı-lacivertliler ara transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ederken sürpriz bir isme transfer teklifinde bulundu. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in de peşinde olduğu yıldız ismin transferinde Fenerbahçe'nin yıldızı Luiz Gustavo devreye girdi. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
15 Aralık 2019 Pazar 07:44
Güncelleme: 15.12.2019 07:44
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Fenerbahçe'den ezeli rakibi Galatasaray'a bir transfer çalımı daha geliyor.
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Yaz transfer sezonunda oldukça konuşulan bir Vedat Muriç yarışına giren Süper Lig'in iki devi bir transferde daha karşı karşıya geldii.
Vedat Muriç yarışını kazanan sarı-lacivertliler bu transferde Galatasaray'a karşı bir adım öne geçti.
Öyle ki, Fenerbahçe'yi bu transferde Galatasaray'ın önüne geçiren isim Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo oldu.
Sarı-lacivertli takıma sezon başında katılan ve kısa zamanda kalitesini gösteren yıldız futbolcu takımına transferde de yardımcı oluyor.