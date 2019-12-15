Fatih Terim'e şok! İstediği yıldızı Gustavo bitiriyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
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Fatih Terim'e şok! İstediği yıldızı Gustavo bitiriyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a ikinci Muriç çalımı.... Sarı-lacivertliler ara transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ederken sürpriz bir isme transfer teklifinde bulundu. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in de peşinde olduğu yıldız ismin transferinde Fenerbahçe'nin yıldızı Luiz Gustavo devreye girdi. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
15 Aralık 2019 Pazar 07:44 Güncelleme: 15.12.2019 07:44
Fatih Terim'e şok! İstediği yıldızı Gustavo bitiriyor

Fenerbahçe'den ezeli rakibi Galatasaray'a bir transfer çalımı daha geliyor.

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Fatih Terim'e şok! İstediği yıldızı Gustavo bitiriyor


Yaz transfer sezonunda oldukça konuşulan bir Vedat Muriç yarışına giren Süper Lig'in iki devi bir transferde daha karşı karşıya geldii.

Fatih Terim'e şok! İstediği yıldızı Gustavo bitiriyor


Vedat Muriç yarışını kazanan sarı-lacivertliler bu transferde Galatasaray'a karşı bir adım öne geçti.

Fatih Terim'e şok! İstediği yıldızı Gustavo bitiriyor


Öyle ki, Fenerbahçe'yi bu transferde Galatasaray'ın önüne geçiren isim Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo oldu.

Fatih Terim'e şok! İstediği yıldızı Gustavo bitiriyor


Sarı-lacivertli takıma sezon başında katılan ve kısa zamanda kalitesini gösteren yıldız futbolcu takımına transferde de yardımcı oluyor.

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

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