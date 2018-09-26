Ersun Yanalın önünde 4 engel! - Galeri - Fotomaç
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Ersun Yanal'ın önünde 4 engel!

    Derbinin bitiş düdüğü ile tribünler 'Ersun Yanal' diye inledi, peki oluru var mı? Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye gelmesinin önünde 4 büyük engel var.

    26 Eylül 2018 Çarşamba, 21:04:25 Güncelleme: 21:04:42
    Ersun Yanal'ın önünde 4 engel!
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    Ersun Yanalın önünde 4 engel!

    Fenerbahçe'de 1-1 biten Beşiktaş derbisinin sonucu taraftarı mutlu etmedi, Fırat Aydınus'un son düdüğünün ardından tribünler "Ersun Yanal" tezahüratlarıyla inledi.

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    Ersun Yanal'ın önünde 4 engel!
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    Ersun Yanalın önünde 4 engel!

    Cocu'nun sezon başından bu yana takımı oturtamaması ve alınan sonuçlar, taraftardaki kredisini bitirirken, sarı lacivertliler maç sonrasında Başkan Ali Koç'a isteklerini yinelediler.

    Ersun Yanal'ın önünde 4 engel!
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    Ersun Yanalın önünde 4 engel!

    Başkan, "Hani sabredecektiniz? Çok insafsızsınız"diyerek sitem etse de, Fenerbahçe taraftarının isteği ortada.

    Ersun Yanal'ın önünde 4 engel!
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    Ersun Yanalın önünde 4 engel!

    Peki bu işin oluru var mı? İşte SABAH Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçe ve Ersun Yanal gerçeği:

    Ersun Yanal'ın önünde 4 engel!
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    Ersun Yanalın önünde 4 engel!

    PHİLLİP COCU ŞU ANDA GİTMİYOR

    Ersun Yanal'ın kısa vadede takımın başına geçmesi zor görünüyor. Çünkü derbi maçın ilk yarısında oynanan futbol yöneticileri memnun etti.

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