Ersun Yanal Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak sistemi buldu

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de yeni sezonda hedef şampiyonluk. Geçtiğimiz sezonda taraftarına büyük hüzün yaşatan sarı-lacivertliler yeni sezonda şampiyonluk için yola çıkıyor. Takıma birçok yıldız ismi katan Kanarya'da şampiyonluğun da şifresi çözüldü. İşte Ersun Yanal'ın şampiyonluk sistemi...

9 Ağustos 2019 Cuma 08:38 Güncelleme: 09.08.2019 08:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





