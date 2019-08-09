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Ersun Yanal Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak sistemi buldu
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de yeni sezonda hedef şampiyonluk. Geçtiğimiz sezonda taraftarına büyük hüzün yaşatan sarı-lacivertliler yeni sezonda şampiyonluk için yola çıkıyor. Takıma birçok yıldız ismi katan Kanarya'da şampiyonluğun da şifresi çözüldü. İşte Ersun Yanal'ın şampiyonluk sistemi...
9 Ağustos 2019 Cuma 08:38
Güncelleme: 09.08.2019 08:55
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Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesinde Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.
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Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakarak taraftarına büyük üzüntü yaşatan Fenerbahçe'de şampiyonluk sistemi belli oldu.
İşte Ersun Yanal'ın şampiyonluk sistemi...
Gelecek kesici 6 numarayla birlikte, orta saha artık gole hedeflenecek.
Bekte ve stoperde görev yapabilen kaliteli bir isimle de taşlar oturacak.