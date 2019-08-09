Ersun Yanal Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak sistemi buldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ağustos 2019, Cuma
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Ersun Yanal Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak sistemi buldu

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de yeni sezonda hedef şampiyonluk. Geçtiğimiz sezonda taraftarına büyük hüzün yaşatan sarı-lacivertliler yeni sezonda şampiyonluk için yola çıkıyor. Takıma birçok yıldız ismi katan Kanarya'da şampiyonluğun da şifresi çözüldü. İşte Ersun Yanal'ın şampiyonluk sistemi...
9 Ağustos 2019 Cuma 08:38 Güncelleme: 09.08.2019 08:55
Ersun Yanal Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak sistemi buldu

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesinde Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

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Ersun Yanal Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak sistemi buldu

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakarak taraftarına büyük üzüntü yaşatan Fenerbahçe'de şampiyonluk sistemi belli oldu.

Ersun Yanal Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak sistemi buldu

İşte Ersun Yanal'ın şampiyonluk sistemi...

Ersun Yanal Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak sistemi buldu

Gelecek kesici 6 numarayla birlikte, orta saha artık gole hedeflenecek.

Ersun Yanal Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak sistemi buldu

Bekte ve stoperde görev yapabilen kaliteli bir isimle de taşlar oturacak.

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